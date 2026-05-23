TCMB'den kredi kullanımına fren: Büyüme limitleri düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesindeki gelişmeleri dikkate alarak makroihtiyati çerçevede sıkılaştırıcı yeni adımlar attı. Banka, sekiz haftalık kredi büyümesi sınırlarını aşağı yönlü revize etti.

TCMB'nin yayımladığı Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu'na göre, 23 Mayıs günü (bugün) başlayacak olan yeni sekiz haftalık hesaplama döneminden itibaren uygulanacak oranlar:

Tüketicilere kullandırılan ihtiyaç kredilerinde büyüme sınırı ve tüketicilere kullandırılan taşıt kredilerinde de büyüme sınırı yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü

Kredili mevduat hesaplarına yönelik büyüme sınırı ise yüzde 2'den yüzde 1'e çekildi. Böylece bankaların tüketicilere tahsis ettiği kredili mevduat hesabı limitlerindeki büyümenin daha sıkı kontrol edilmesi hedeflendi

Ticari krediler tarafında da düzenlemeye gidildi. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerinde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 4,5'e indirilirken, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerinde büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürüldü

TCMB, söz konusu adımların sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla atıldığını belirtti.