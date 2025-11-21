TCMB'den kritik rapor: Firmaların döviz pozisyonu açığı yüksek seyrediyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül dönemine ilişkin “Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri” verilerini yayımladı ve tabloya dair ayrıntıları açıkladı.

TCMB'nin değerlendirmesinde şu bilgiler yer aldı:

Eylül 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2025 verilerine göre varlıklar 3.368 milyon ABD Doları, yükümlülükler 2.389 milyon ABD Doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 182.366 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2025 dönemine göre 979 milyon ABD Doları azalmıştır.

Eylül 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 2.114 milyon ABD Doları, 850 milyon ABD Doları, 619 milyon ABD Doları ve 126 milyon ABD Doları artarken ihracat alacakları 342 milyon ABD Doları azalmıştır. Bunlara bağlı olarak varlıklar 3.368 milyon ABD Doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 2.140 milyon ABD Doları, 552 milyon ABD Doları ve 388 milyon ABD Doları artarken, ithalat borçları 691 milyon ABD Doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.389 milyon ABD Doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2025 dönemine göre 319 milyon ABD Doları, uzun vadeli krediler 1.821 milyon ABD Doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 544 milyon ABD Doları azalırken uzun vadeli krediler 405 milyon ABD Doları artmıştır.

Eylül 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 140.992 milyon ABD Doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 131.912 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 9.080 milyon ABD Doları olarak gerçekleşerek Ağustos 2025 dönemine göre 2.269 milyon ABD Doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyindedir.