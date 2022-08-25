TCMB: Döviz piyasalarının fiyat istikrarına etkileri analiz ediliyor

25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısına ilişkin özetlerde Döviz piyasalarının enflasyona etkisine ilişkin analiz mesajı ve hedefli kredilerin finansman maliyetlerine yönelik vurgu öne çıktı.

Özetlerde mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu vurgusu yinelendi.

TCMB Ağustos toplantısında politika faizini beklentilerin aksine 100 baz puan indirimle yüzde 13 seviyesine çekmişti.

Özetlerde 'Enflasyonu Etkileyen Unsurlar ve Riskler' başlığı altında “Türkiye özelinde son haftalarda sermaye piyasaları yatırım araçlarına yabancı ilgisinde belirgin bir artış gözlenmektedir” ifadeleri yer aldı.

TCMB özetinde Para Politikası başlığı altında 100 baz puanlık faiz indiriminin mevcut durumda yeterli olduğu ve politika-kredi faiz farkının aktarım etkinliğini azalttığı vurguları yinelendi. Özette Enflasyon Gelişmeleri başlığı altında ise “Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün Ağustos ayında da enerji fiyatlarını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir” denildi.

"DÖVİZ PİYASALARININ ETKİLERİ ANALİZ EDİLİYOR"

Özetlerde değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.

Uzun vadeli sabit getirili ve Türk lirası varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyrinin yakından izlendiğini belirten TCMB, kredilerin büyüme hızıyla birlikte, hedefli alanlarda verimlilik kazanımları sağlayan kredilerin finansman maliyetlerinin de aktarımın korunmasını sağlayacak şekilde gelişiminin gözetileceğini ifade etti.

TCMB bu çerçevede Türk lirası likiditesinde ve dağılımında yaşanan gelişmelerin mevduat ve kredi fiyatlamaları üzerindeki etkileri, döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri, kur korumalı mevduat ürünlerine yönelik gelişmelerin ters para ikamesi, döviz piyasalarının derinliği ve istikrarı ve fiyat istikrarı üzerindeki etkilerinin analiz edildiğini ve gerekli politika tedbirlerinin oluşturulmaya devam edildiğini belirtti.