Ekonomistler Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimini değerlendirdi: "Türkiye 'nas'la savruldu"

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Merkez Bankası’nın beklenmeyen 100 baz puan faiz indiriminin ardından piyasalarda şaşkınlık sürüyor. Ekonomistler indirimin rasyonel politikalara dayanmadığı ve anlamlı olmadığını belirtirken faiz indirimi ile kredi canlanması sağlanamazsa ekonomide stagflasyon (enflasyon içinde durgunluk) ihtimalinin arttığı vurgulanıyor.

Türk basınının önemli yazarlarından Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras’ın İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) düzenlenen dördüncü yıl anma töreninde faiz indirimi ve ekonomi politikalarının tartışıldığı bir panel düzenlendi.

Eski Hazine müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’de bir model olmadığını belirterek “Faiz enflasyonla mücadele için değil kurun anormal artışını önlemek için kullanılıyor. Hata yaptık sonrası kötü geldi. Şu anda ise aklımıza ne esiyorsa onu yapar haldeyiz. Türkiye’nin enflasyonu yüzde 80, sokakta 150-200. Büyüme yüzde 7’lerde ama yavaşladı. Kredi canlanması olmazsa stagflasyona doğru gidilecek” diye konuştu.

Reel sektörün “kredi faizleri çok yüksek” şikâyetlerinin faiz sisteminin yanlışlığından kaynaklandığını dile getiren Eğilmez, “Resmi enflasyonun yüzde 80 olduğu yerde yüzde 50 kredi faizi bedavadır. Aslında sistemin geneli yanlış” dedi.

CARİ AÇIK KAPANMALI

Ege Cansen ise faizler konusunda şu yorumu yaptı: “Ekonomi iyi kötü bir yerde giderken Naci Ağbal göreve geldi. Piyasalarla iyi geçineceğiz, faizleri arttıracağız, dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise düşük faiz, yüksek kur politikasını savunmaya başlamıştı. Ağbal’ı işten uzaklaştırdı. Kendine göre faiz sebep enflasyon sonuçtur dedi. Sonra nas var dedi. Ben Kuran’ın faizle ilgili ne kastettiğini daha iyi biliyorum. Öyle bir şey yok. Türkiye savruldu gitti.”

Türkiye’nin en önemli sorununun cari açık olduğunu ve “cari açık finanse edildikçe sorun olmaz” anlayışıyla bugünlere gelindiğini belirten Cansen, “Ne pahasına olursa olsun cari açık kapatılmalıdır” dedi.

Bu arada faiz indirimlerine yönelik yorumlar da sürdü. Prof. Dr. Fatih Özatay da sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

ENFLASYON YÜZDE 100 OLUR

“Tüketici enflasyonunun 76, üretici enflasyonunun 131 puan altında olan politika faizi amaca hizmet etmiyor da tüketici enflasyonunun 77, üretici enflasyonunun 132 puan altında olan politika faizi mi edecek?” Özatay ayrıca TÜFE’nin seçimden önce yüzde 100’ü aşacağını tahmin etti.