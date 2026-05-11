TCMB enflasyon hedeflerini yükseltecek mi? Gözler perşembe günü açıklanacak raporda

Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklayacağı Enflasyon Raporu’na çevrildi. Beklenti anketine göre hem ara hedefte hem de tahmin aralığında yukarı yönlü güncelleme bekleniyor.

CNBC-e tarafından 15 katılımcıyla hazırlanan Enflasyon Raporu beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılanların tamamı, Merkez Bankası’ndan çifte güncelleme beklediğini ifade etti.

Katılımcılar, TCMB’nin ilk kez ara hedefi revize edebileceğini öngördü. Medyan beklenti, ara hedefin 4 puan artırılarak yüzde 20 seviyesine çıkarılması yönünde oluştu.

En yüksek tahmin yüzde 22, en düşük tahmin ise yüzde 18 seviyesinde yer aldı.

ARA HEDEFTE REVİZYON BEKLENTİSİ

ÜST BANDDA YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME BEKLENTİSİ

Katılımcılar, enflasyon tahmin aralığının üst bandında da artış bekliyor.

Medyan beklenti, üst bandın 4 puan artırılarak yüzde 25 seviyesine çıkarılması yönünde şekillendi.

En yüksek tahmin yüzde 29, en düşük tahmin ise yüzde 24 oldu.

CNBC-e’nin nisan ayı enflasyon anketine göre piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor.

ÖNCEKİ RAPORDA HEDEFLER SABİT TUTULMUŞTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 Şubat 2026 tarihli Enflasyon Raporu’nda alt ve üst bantları 2’şer puan yukarı yönlü revize etmiş, ara hedefi ise yüzde 16 seviyesinde sabit bırakmıştı.

ENFLASYON RAPORU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci Enflasyon Raporu, 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da açıklanacak.