TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan korkutan tespit: '2025’te altın kaçakçılığı patlamış'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Ali Hakan Kara, TCMB ve gümrük verilerinden derlediği bilgiler doğrultusunda hazırladığı grafikle altın ithalatı ve altın kaçakçılığına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kara, 2022 yılında altın ithalatına kota uygulanmasının ardından 2025’te altın kaçakçılığında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara, şu ifadeleri kullandı:
Ödemeler dengesinde “net hata noksan” artışının altın kaçakçılığından kaynaklanabileceğine bir süredir işaret ediyordum ama somut kanıt sunamamıştım. Ticaret Bakanlığı gümrük istatistikleri bu düşüncemi destekliyor. 2025’te altın kaçakçılığı patlamış.
Kara’nın değerlendirmesi, özellikle ödemeler dengesi verilerinde görülen “net hata noksan” kalemi ile altın ticareti arasındaki ilişkiye yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.