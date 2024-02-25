TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara tek tek açıkladı! TL reel olarak nasıl değer kazanır?

TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara, TL'nin değerlenmesine ilişkin örnekli bir açıklama paylaştı. Sosyal medyada bir kullanıcının sorusuna yanıt veren Hakan Kara, “Döviz kurundaki artış oranı bizim enflasyonumuzla ticaret ortaklarımızın enflasyonunun arasındaki farktan düşükse TL reel olarak değerlenmiş olur” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 14:27
TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara tek tek açıkladı! TL reel olarak nasıl değer kazanır?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, TL’nin reel olarak değerlenmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Sosyal medya hesabından bir soruya yanıt veren Hakan Kara, Türk lirasının reel olarak olası değerlenmesini örnekle açıkladı.

Bir kullanıcının "Hakan bey 'TL'nin reel değerlenmesi' konusunu daha basit bir anlatımla açıklamanızı rica ediyorum" sorusuna TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara şu yanıtı verdi:

"DÖVİZ KURU ENFLASYONUN ALTINDA KALMALI"

"TL'nin reel olarak değerlenmesi" konusunda çok soru alıyorum: Döviz kurundaki artış oranı bizim enflasyonumuzla ticaret ortaklarımızın enflasyonunun arasındaki farktan düşükse TL reel olarak değerlenmiş olur. Biliyorum biraz teorik geldi, bir örnekle açayım:

Diyelim ki bugünden yıl sonuna kadar içerde fiyatların %30 artmasını bekliyorsunuz. Ticaret yaptığımız ülkelerde ise aynı zaman diliminde fiyatlar %5 artıyor olsun. Aradaki fark %25. Bu değeri aklımızda tutalım.

TL'nin reel olarak değerlenmesi, döviz kurunun yıl sonuna kadar %25'in altında artması anlamına geliyor.

Daha da basitleştirmek için hesabı sadece dolar kuruna göre yapalım. Bugünkü $/TL kuru 31 olsun. Yukarıdaki enflasyon farkı varsayımlarına göre sene sonundaki reel değerlenme eşiğini hesaplayalım: 31* 1,25= 38,75

Buna göre, sene sonunda dolar/TL kuru 38,75'in altında kalırsa TL reel olarak değerlenmiş olacak."

 


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