Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken analiz: 'Kira enflasyonu yakın tarihte ilk defa..'

Merkez Bankası eski Başkanı Hakan Kara, kira enflasyonunun 3 haneli rakamlara ulaştığını belirterek barınma krizini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:39
Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken analiz: 'Kira enflasyonu yakın tarihte ilk defa..'
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak ayı itibarıyla aylık ve yıllık enflasyon oranlarını ilan etmesinin akabinde yıllık kira artış oranı da belli oldu.

Şubat ayında imza atılacak işyeri kira mukavelelerinde yıllık artış oranı olarak yüzde 54,72 oranı esas alınacak. Konutlar için yüzde 25 sınırı var.

Merkez Bankası eski Başkanı Prof. Dr. Hakan Kara kira enflasyonunun 3 haneli sayılara ulaştığını belirtti.

"2021 yılında başlatılan yanlış para politikasının yol açtığı barınma krizi, depremzedelerin yaşadığı zorlukları büyüttü" diyen Kara "Resmi istatistiklere göre, kira enflasyonu yakın tarihte ilk defa üç haneli değerleri gördü" görüşünü dile getirdi.

 


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