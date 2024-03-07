TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan 'Merkez' çıkışı: 'Tüm düğmelere bastılar, yalnız bırakıldılar'
Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerde yalnız bırakıldığını öne sürdü.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası’nın son aldığı sıkılaşma önlemlerine yönelik açıklama yaptı.
Kara, Merkez Bankası’nın seçimlere kadar idare etmek için faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda olduğunu ve yalnız bırakıldığını ifade etti.
Hakan Kara’nın yaptığı açıklama şu şekilde:
“Bu seviyelerdeki enflasyonla mücadele topyekûn bir çaba gerektirir. Maalesef Merkez Bankası yine yalnız bırakıldığı gibi, temel politika aracı da kısıtlanıyor. Seçime kadar idare etmek için, faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda kalıyor.”
Bu seviyelerdeki enflasyonla mücadele topyekûn bir çaba gerektirir. Maalesef Merkez Bankası yine yalnız bırakıldığı gibi, temel politika aracı da kısıtlanıyor. Seçime kadar idare etmek için, faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda kalıyor.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 7, 2024
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