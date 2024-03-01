EFT, PÖS... Merkez Bankası duyurdu! Ödeme sistemleri yenilendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri yeni teknolojiler ve mimari ile yenilenerek devreye alındı.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:28
EFT, PÖS... Merkez Bankası duyurdu! Ödeme sistemleri yenilendi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödeme sistemleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi (EFT), Müşteriler Arası Türk Lirası Aktarım Sistemi (PÖS) ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT) bileşenlerinden oluşan TCMB Ödeme Sistemlerinin, daha esnek ve bağımsız bir mimariye geçiş amacıyla TCMB bünyesinde geliştirilerek yenilenmiş haliyle 23 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladığı belirtildi.

1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2013 yılında TCMB bünyesinde yeniden geliştirilerek üretime alınan TCMB Ödeme Sistemleri, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. 2023 yılında TCMB Ödeme Sistemlerinde yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatı gerçekleşmiş olup günlük ortalama işlem adedi 3,1 milyon.


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