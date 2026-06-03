TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan erken seçim çıkışı: 'Bu yıl olasılığı...'

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, 2026 yılı ekmeklik buğday alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken bir siyasi okuma yaptı.

BUĞDAY ALIM FİYATI YÜZDE 22,2 ARTTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Kara, 2026 yılı ekmeklik buğday alım fiyatının geçen yıla göre yüzde 22,2 artırıldığını belirtti.

Kara, bu artışın yalnızca tarım politikaları açısından değil, siyasi beklentiler açısından da önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

'ERKEN SEÇİM OLASILIĞI DÜŞÜK' DEĞERLENDİRMESİ

Kara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2026 için ekmeklik buğday alım fiyatının geçen seneye göre yüzde 22,2 oranında artırılması, bu yıl erken seçim olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor

2026 için ekmeklik buğday alım fiyatının geçen seneye göre %22,2 oranında artırılması, bu yıl erken seçim olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 3, 2026

Seçim dönemlerinde tarımsal destekler ve alım fiyatlarında daha yüksek oranlı artışlar yapılabildiği bilinirken, Kara’nın değerlendirmesi mevcut artışın görece sınırlı kaldığına işaret etti.

BUĞDAY FİYATLARI ÇİFTÇİ GELİRİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Buğday alım fiyatları, tarım sektöründe milyonlarca çiftçinin gelirini doğrudan belirleyen temel göstergeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda enflasyon dinamikleri açısından da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.