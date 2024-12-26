TCMB faiz kararı ardından dövizde son durum!

TCMB'nin faiz indirimi kararının ardından dolar ve Euro sınırlı tepki verdi.

TCMB faiz kararı ardından dövizde son durum!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ilk tepkisi dolar ve Euro'da sınırlı oldu.

Gün içinde yüzde 0,5'lik bir yükseliş yaşayan dolar/TL kararın ardından 0,1'lik bir bant aralığında seyrediyor.

Saat 14.15 itibarıyla dolar /TL paritesi 35,24 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL paritesi ise 36,73 - 36-80 TL arasında dar bir bantta işlem görüyor.


Etiketler: #TCMB #dolar #euro #faiz indirimi

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