Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:27

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:27

Yılın son faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı, 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak. Kurulun politika faizine ilişkin kararı saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalar ve yatırımcılar tarafından Aralık ayında TCMB'nin faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.