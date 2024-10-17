TCMB faiz kararını açıkladı: Politika faizi değişmedi

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini sabit bıraktı.

Alınan bu kararla birlikte Merkez Bankası politika faizinde son 20 ay boyunca düşüş gerçekleşmedi. Politika faizi en yüksek seviyesi olan 50 puanı Mart 2024'te görmesinin ardından bu yana değişmedi ve 7 ay boyunca sabit kalmış oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra 18 Eylül'de ilk kez indirmiş ve 50 baz puanlık düşüşle faiz oranını yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

ANKETLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans, Reuters, Bloomberg HT ve Foreks anketlerine katılan ekonomistler, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklediler; ekonomistlerin çoğu yıl sonu için medyan beklentiyi yüzde 47,50 olarak belirlemişti ve faiz indirimlerinin genellikle yılın son çeyreğinde başlaması öngörülüyordu. Foreks anketinde ise eylül enflasyonunun yüksek gelmesi nedeniyle faiz indirimi beklentileri ertelenmiş ve 2024 sonu tahminleri yüzde 45 ila yüzde 50 aralığında değişmişti.

GÖZLER ECB'NİN KARARLARINDA

Avrupa borsalarında karışık görünümün ardından yatırımcıların gözü bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına odaklandı. ECB'nin bugünkü toplantısında, üç ana politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gitmesinin neredeyse kesin olduğu düşünülüyor.

Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının, piyasaların yönünü belirlemede önemli rol oynayacağını ifade etti. Dün bir açıklama yapan Lagarde, Avrupa'nın parçalanan dünya düzeni ve jeopolitik gerilimlerin getirdiği zorlukları iç pazarın temellerini güçlendirmek için bir fırsat olarak görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Daha sert dış rekabet, yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik edebilir. Artan jeopolitik belirsizlikler ise enerji güvenliği sağlamaya ve tedarik zincirlerimizde daha bağımsız olmaya yönlendirebilir" dedi.