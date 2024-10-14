TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Sıkı para politikası enflasyon düşene kadar sürecek

Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:38

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:38

The Economist dergisinde yayımlanan "Türkiye'nin Enflasyonla Mücadelesi" başlıklı makalede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın görüşlerine de yer verildi.

Akçay, "Aylık enflasyon sürdürülebilir bir düşüş eğilimine girmediği sürece sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceğiz, başka bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.

Dergi, Türkiye'deki yüksek enflasyonun nedenleri arasında para politikası ile hükümet harcamaları arasındaki dengesizliği öne çıkarırken, 3 yıl aradan sonra politika faizinin altında bulunan enflasyon ile faiz indirimine yönelik spekülasyonların kasım ayını işaret ettiğini ancak eylülde enflasyonun yüzde 3'e yaklaşmasıyla gevşemenin daha geç başlayabileceğine dikkat çekti.

The Economist, yeni ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcıların güvenini yeniden sağladığını belirtti; ancak Türk vatandaşlarının bu konuda daha temkinli olduğunu vurguladı. Ayrıca, piyasa ile hanehalkı arasındaki farklı enflasyon beklentilerinin, genel enflasyon üzerinde baskı oluşturduğuna işaret etti.

Akçay, yüksek mevduat faizinin TL mevduat payını artırdığını da dile getirerek, güçlü Türk lirasının ihracatçılar tarafından pek hoş karşılanmadığını kaydetti.

Makaleye göre, TCMB Başkan Yardımcısı Akçay, TL'deki değer kaybının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını ifade etti.

Akçay, "Rekabet avantajı sağlamak için zayıf TL, çıkmaz bir yol. Enflasyonu kontrol altına almak amacıyla para politikasını sıkı tutuyoruz; bu da TL'nin reel olarak daha fazla değerlenmesine neden olabilir" şeklinde konuştu. Ayrıca, Akçay, TL'deki reel değer artışının hedefleri değil, uygulanan politikanın bir sonucu olduğunu belirtti.