TCMB faiz toplantısı yaklaşıyor: Ekonomistlerin tahminleri belli oldu!

Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.

EKONOMİSTLERDEN FAİZ TAHMİNLERİ

ForInvest Haber’in anketine göre 24 ekonomist, TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminlerini paylaştı. Medyan beklenti, gösterge faizin 200 baz puanlık indirimle yüzde 43 seviyesinden yüzde 41’e düşürüleceği yönünde oluştu. 18 ekonomist 200 baz puan indirim öngörürken, 4 ekonomist 250 baz puan, 2 ekonomist ise 300 baz puan indirim bekliyor.

2025’İN KALANINDA FAİZ BEKLENTİSİ

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, 2025’in kalan döneminde yıl içinde iki faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor. Yıl sonu medyan faiz beklentisi ise yüzde 37 seviyesine yükseldi. Gelecek yılın sonunda TCMB gösterge faizinin yüzde 25 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

MERKEZ BANKASI’NIN ÖNCEKİ HAMLELERİ

Merkez Bankası, Aralık 2024’ten bu yana faiz indirimleri uyguluyor. Mart ayında borç verme faizi 400 baz puan artırılarak yüzde 46’ya, Nisan ayında ise borç verme ve borç alma faizleri sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 44,5’e yükseltilmişti. Temmuz toplantısında ise 300 baz puanlık indirimle gösterge faiz yüzde 43’e çekilmişti.

GELECEK TOPLANTI TARİHLERİ

TCMB Para Politikası Kurulu’nun önümüzdeki toplantı tarihleri şöyle: