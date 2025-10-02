TCMB ile BAE Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının ayrıntıları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında üç anlaşma imzalandı. Anlaşmanın finansal işbirliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla yapıldığı söylendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında, Türk Lirası-BAE dirhemi (AED) ikili para takası (swap) anlaşmasına imza atıldığı ifade edildi.

Açıklanan anlaşmanın yanı sıra iki banka arasında biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri ise ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasının amaçlandığı ifade edilen iki mutabakat zaptı daha imza altına alındı.

Anlaşma ve mutabakat zaptları, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama tarafından, her iki tarafın üst düzey yetkililerinin hazır bulunduğu törende imzalandı.

KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Swap anlaşmasının nominal tutarı karşılıklı olarak 198 milyar lira ve 18 milyar AED olarak belirlendi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Bu anlaşmalar, her iki tarafın finansal işbirliğini ilerletmeye ve ikili ticareti yerel para birimlerini kullanarak geliştirmeye yönelik ortak taahhüdünü yansıtmakta ve daha kapsamlı ekonomik ilişkiler kurulması amacını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemektedir." ifadelerini kullandı.