TCMB indirim kararı aldı: Bir ülkenin Merkez Bankası daha faiz artırdı
Politika faizi kararını açıklayan Norveç Merkez Bankası, beklentileri şaşırtmadı ve faizi artırma yoluna gitti. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün, (TCMB) 100 bp indirimle politika faizini yüzde 14'e çekti.
TCMB, 100 bp indirimle politika faizini yüzde 14'e çekerken, fiyat artışları üzerindeki geçici etkilerin ima ettiği (faiz indirim) alanının kullanımı tamamladığını açıkladı.
Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) para politikası komitesi ise, son üç ayda üçüncü kez faiz artırma kararı alarak politika faizini yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye yükseltti.
"CİDDİ BİR BELİRSİZLİK VAR"
Merkez Bankası Müdürü Oeystein Olsen, karara ilişkin açıklamasında "Salgının gidişatı ve ekonomi üzerindeki etkileri konusunda ciddi bir belirsizlik var. Ancak ekonomik gelişmeler genel olarak öngörülerimizle paralel doğrultuda ilerlerse politika faizi muhtemelen Mart ayında tekrar yükselecek" dedi.
Norveç para birimi kron, faiz artırma kararı karşısında euro karşısında değer kazanarak 10.13'ten 10.20'ye yükseldi.
"KÜRESEL FİYAT BASKILARI NEDENİYLE..."
Sputnik'in aktardığına göre banka, faiz artırma kararını alırken salgının Norveç ekonomisi üzerindeki muhtemel etkilerinin yaratacağı riskleri ele aldıklarını kaydetti. Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi ve ekonomik hareketliliğin 2022 bahar aylarına doğru azalma göstermesi durumunda planlanan faiz artırımının ertelenebileceğinin altı çizildi.
Norveç Merkez Bankası, kısıtlamalar ve küresel fiyat baskıları nedeniyle ülke içerisindeki fiyatların ve ücretlendirmelerin öngörülenden daha fazla artmasından endişe duyduklarının altını çizerek, "Devam eden yüksek enflasyon beklentilerinin oluşması durumunda, politika faizi daha hızlı yükseltilebilir" uyarısında bulundu.
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