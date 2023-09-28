TCMB rezervlerinde artış sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Brüt rezervler 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:53
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki artış ivmesi geçen hafta da devam etti.

TCMB verilerine göre 22 Eylül haftasında brüt rezervler bir önceki haftaya göre 4 milyar dolar artışla 125,5 milyar düzeyine geldi. Böylelikle 17 Mart haftasından bu yana rezervlerde en yüksek seviye kaydedildi.

17 Mart haftasında rezervler üzerinde Suudi Arabistan'dan gelen mevduatın ve altındaki primin etkisi olmuş ve rezervler 126,9 milyar dolara yükselmişti.

22 Eylül haftası itibariyle yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatlarında düşüş görüldü. TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatları 1,16 milyar dolar azaldı.


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