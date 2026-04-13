TCMB şubat bilançosunu açıkladı: Cari açık 7,5 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, şubat ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon ABD Doları açık verdi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari işlemler açığı 1 milyar 462 milyon ABD Doları seviyesine geriledi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 478 milyon ABD Doları olarak kaydedildi.

Yıllıklandırılmış verilere göre şubat itibarıyla cari açık yaklaşık 35,4 milyar ABD Doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 73,2 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Hizmetler dengesi 62,6 milyar ABD Doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 24,0 milyar ABD Doları açık, ikincil gelir dengesi ise 0,9 milyar ABD Doları açık verdi.

CARİ İŞLEMLER VE DIŞ TİCARET DENGESİ

Şubat ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 14 milyon ABD Doları oldu. Bu dönemde taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 215 milyon ABD Doları net gelir elde edilirken, seyahat kaleminden 1 milyar 841 milyon ABD Doları net gelir sağlandı.

HİZMETLER DENGESİ VE NET GİRİŞLER

Finans hesabında, yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,6 milyar ABD Doları, net portföy yatırımları 2,4 milyar ABD Doları, krediler 38,0 milyar ABD Doları ve ticari krediler 1,3 milyar ABD Doları katkı sağladı. Buna karşılık net efektif ve mevduatlar 11,5 milyar ABD Doları negatif etki yarattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezervleri ise 24,2 milyar ABD Doları azaldı.

FİNANSMAN HESABI VE REZERVLER

Şubat ayında doğrudan yatırımlar 138 milyon ABD Doları net çıkış kaydetti. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 780 milyon ABD Doları artarken, yurtiçiyerleşiklerin yurtdışı yatırımları 918 milyon ABD Doları yükseldi. Gayrimenkul yatırımlarında ise yurtiçiyerleşikler yurtdışında 225 milyon ABD Doları, yurtdışı yerleşikler Türkiye’de 230 milyon ABD Doları net alım yaptı.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR

Portföy yatırımları şubat ayında 780 milyon ABD Doları net giriş kaydetti. Yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 932 milyon ABD Doları, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında ise 366 milyon ABD Doları net alım yaptı. Tahvil ihraçlarında bankalar 43 milyon ABD Doları, Genel Hükümet 674 milyon ABD Doları net alış görürken, diğer sektör ihraçlarında 81 milyon ABD Doları net satış gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI VE KREDİ AKIŞLARI

Yurtdışından kredi kullanımlarında bankalar 17 milyon ABD Doları, Genel Hükümet 226 milyon ABD Doları ve diğer sektörler 1 milyar 478 milyon ABD Doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kalemi altında yurtdışı bankaların yurtiçi mevduatları Türk Lirası cinsinden 882 milyon ABD Doları artarken, yabancı para cinsinden 2 milyar 390 milyon ABD Doları azaldı. Toplamda 1 milyar 508 milyon ABD Doları net azalış kaydedildi. Aynı dönemde resmi rezervler 10 milyar 630 milyon ABD Doları geriledi.