TCMB toplantı özetini yayımladı: Küresel büyüme tahminleri aşağı çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun 22 Nisan tarihli toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

Özette, jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlikler nedeniyle enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği ifade edildi. Enerji arzı, tedarik zincirleri ve taşıma maliyetlerine ilişkin belirsizliklerin süresi ve boyutunun, enerji fiyatlarının gelecekteki seyrinde belirleyici olacağı vurgulandı.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI REVİZE EDİLDİ

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle başta Batı Asya ve Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ekonomide 2026 yılı büyüme beklentilerinin aşağı yönlü güncellendiği belirtildi.

Özette, 2027 yılında ise baz etkilerinin devreye girmesiyle büyümede toparlanma beklendiği ifade edildi. Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının ağırlıklandırıldığı küresel büyüme endeksine ilişkin tahminlerin de revize edildiği, buna göre 2026’da yüzde 1,9, 2027’de ise yüzde 2,4 büyüme öngörüldüğü kaydedildi.

EMTİA FİYATLARI ENFLASYON RİSKİNİ ARTIRDI

Emtia fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerindeki riskleri artırdığına dikkat çekilen özette, merkez bankalarının hem enflasyon risklerini hem de büyüme ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri izlediği belirtildi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz patikalarının önceki döneme göre yukarı yönlü güncellendiği ifade edilirken, jeopolitik kaynaklı arz şoklarının süresi ve enflasyon beklentilerine etkisinin para politikalarının seyrinde belirleyici olacağı vurgulandı.

Ayrıca artan belirsizlik ve risk iştahındaki dalgalanmalar nedeniyle gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından portföy çıkışları görüldüğü, bu alandaki risklerin sürdüğü kaydedildi.

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

TCMB’nin 27 Mart’ta makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla Türk Lirası cinsinden kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı hatırlatıldı.

Buna göre deprem bölgesine kullandırılan kredilere ilişkin istisnaların kaldırıldığı, esnaf kredilerinde ise istisna kapsamının daraltıldığı ifade edildi.

CARİ AÇIK VE DIŞ TİCARET GÖRÜNÜMÜ

Jeopolitik gelişmelerin cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin nisan ayında da sürebileceği, etkilerin süresi ve şiddetine bağlı olarak farklılaşabileceği değerlendirildi.

Yılın ilk çeyreğinde tüketim malı ithalatının gerilediği belirtilirken, dış ticaret verilerinin ihracat ve ithalatta sınırlı artışa işaret ettiği ifade edildi.