TCMB verileri açıklandı: Finansal hizmetlerde güven endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 dönemine ait Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) sonuçlarını yayımladı.

2025 Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,8 puanlık artışla 184,6 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularının yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmet talebi, gelecek üç aya yönelik hizmet talebi beklentisi ve son üç aydaki iş durumuna ilişkin tüm alt kalemlerin FHGE’ye pozitif katkı verdiği belirlendi.

İş durumu ve hizmet talebine yönelik değerlendirmeler, son üç ayda iş koşullarında iyileşme olduğunu bildiren görüşlerin aylık bazda güçlendiğini ortaya koyarken, son üç ayda hizmetlere yönelik talebin arttığı yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmet talebinde artış bekleyen görüşlerin de belirgin biçimde güçlendiği saptandı.