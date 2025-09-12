TCMB verileri yayımlandı: Temmuz ayında cari açık beklentilerin çok üzerinde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi ise 1,5 milyar dolar açık yönündeydi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 6 milyar 29 milyon dolar fazla kaydetti. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 635 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilerde cari açık temmuz itibarıyla yaklaşık 18,8 milyar dolara ulaştı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 62,7 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesi 17,7 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 380 milyon dolar açık verdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: