TCMB verileri yayımlandı: Türkiye’nin yatırım açığı 300 milyar doları aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemi Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini paylaştı. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin yurtdışı varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarak 378,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde yükümlülükler ise yüzde 3,4 artışla 722,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

UYP TEMMUZ İTİBARİYLE EKSİ 343,9 MİLYAR DOLAR

TCMB verilerine göre Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu temmuzda eksi 343,9 milyar dolar oldu. Rezerv varlıklar ise 19,3 milyar dolar artarak 169,2 milyar dolara yükseldi ve tarihsel en yüksek seviyeye ulaştı.

VARLIK KALİMLERİNDE DEĞİŞİMLER

Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde:

Doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,1 artışla 70,6 milyar dolar,

Diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,6 azalarak 134,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 13,2 düşüşle 40,9 milyar dolara geriledi.

YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ GELİŞMELER

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımlarında, Genel Hükümet’in yurt dışı tahvil yükümlülükleri yüzde 6,3 artarak 44,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki aya göre yükümlülükler alt kalemleri ise şu şekilde hesaplandı: