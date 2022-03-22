TCMB yatırımcılarla bir araya gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü yatırımcılarla bir araya gelecek. Toplantı, 2022'nin ilk yatırımcı toplantısı olacak.

ANKA
22 Mart 2022 Salı, 18:06
TCMB yatırımcılarla bir araya gelecek
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre TCMB yetkilileri, videokonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda sabah yerli yatırımcılarla, öğleden sonra da yabancı yatırımcılarla buluşacak.

TCMB yetkilileri yatırımcılarla son olarak 2 Aralık 2021'de bir araya gelmişti. Bu perşembe yapılacak toplantı 2022'nin ilk yatırımcı toplantısı olacak.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler