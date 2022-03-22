TCMB yatırımcılarla bir araya gelecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü yatırımcılarla bir araya gelecek. Toplantı, 2022'nin ilk yatırımcı toplantısı olacak.
Edinilen bilgiye göre TCMB yetkilileri, videokonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda sabah yerli yatırımcılarla, öğleden sonra da yabancı yatırımcılarla buluşacak.
TCMB yetkilileri yatırımcılarla son olarak 2 Aralık 2021'de bir araya gelmişti. Bu perşembe yapılacak toplantı 2022'nin ilk yatırımcı toplantısı olacak.
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