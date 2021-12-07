TCMB'den BOTAŞ'a rekor döviz satışı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında BOTAŞ’a rekor seviyede döviz sattı. TCMB Kasım ayındaki satıştan önce 2021'de sadece iki defa BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştirmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında BOTAŞ’a rekor seviyede 2,2 milyar dolarlık Döviz sattı.
TCMB 2021 yılında BOTAŞ’a sadece Haziran’da 269 milyon dolarlık ve Ekim’de 258 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti.
TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar doları bulmuştu. TCMB'nin aylık döviz alım-satım tutarları verisine göre, 2021’in Ocak ayında 6 yılın ardından ilk kez BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleşmemişti.
TCMB Aralık 2014 tarihinden bu yana BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştiriyordu.
2020 yılında hızla azalan rezervleriyle gündeme gelen TCMB, Naci Ağbal'ın yönetime geçmesinin ardından rezervleri artırma stratejisine öncelik vermişti. Başkan Ağbal Aralık ayında ilk kez kameraların karşısına geçtiği Para ve Kur Politikası metninin sunumunda sinyal vermişti.
BOTAŞ'a döviz satışlarının azaltılacağı Ağbal'ın açıkladığı 2021 Para ve Kur Politikası metninde belirtilmişti.
Metinde, "Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabilecektir. Bu kapsamda piyasa şartları elverdiği sürece döviz satım tutarı kademeli olarak azaltılabilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
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