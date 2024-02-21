TCMB'nin depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif

Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:30

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:30

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 20 milyar 630 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.

İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.