TCMB'nin depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesine 20 milyar 630 milyon liralık teklif geldi.
TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 20 milyar 630 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.
İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.
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