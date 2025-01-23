TCMB’nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: 'Geri vites kesinleşmiştir'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 16:58

Güncelleme: 23.01.2025 - 16:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada politika faizi yüzde 45'e düşürüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Aralık 2024 tarihinde yapılan son toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5 seviyesine çekmiş bu karar ile politika faizi 9 ayın ardından ilk kez düşürülmüştü.

Bugün yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada "Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurtiçi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir" denildi.

Piyasa beklentileri oranında yapılan 250 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler yorumladı.

'İYİ PARA POLİTİKASI SIKICIDIR'

Prof. Dr. Hakan Kara, ilk yorumunda, “Faiz %45’e indi, Merkez Bankası yine şaşırtmadı. İngiltere Merkez Bankası eski Başkanı Mervin King’in dediği gibi ‘iyi para politikası sıkıcıdır’” dedi.





Faiz %45’e indi, Merkez Bankası yine şaşırtmadı.

İngiltere Merkez Bankası eski Başkanı Mervin King’in dediği gibi “iyi para politikası sıkıcıdır”. https://t.co/I5z7V4vrYs — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 23, 2025

"FAİZ İNDİRİMİ SÜRPRİZ DEĞİL"

Ekonomist Güldem Atabay, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “250 baz puan faiz indirimi sürpriz değil. PPK son 2 ayın verilerine bakarak 5 puan indirdi. İlk çeyrek 2025 enflasyonu yüksek olacak. Kamuda harcama disiplini gelmezse/kısıtlı gelirse sene sonu enf beklentisi yine yukarı çekilecek. Faiz indirimi erken kesilecek. Arkası da seçim. Muhalefete böylesi bir siyasi baskıyı bu kadar erken başlatan Cumhurbaşkanı, yeniden ve ömür boyunca seçilmek için çıkacağı arenada ekonomide neler yapmaz. Bu sene %30 altı TÜFE beklemiyorum. Görsek bile bir el sallayıp yukarı kaçar” dedi.

250 baz puan faiz indirimi sürpriz değil. PPK son 2 ayın verilerine bakarak 5 puan indirdi.



İlk çeyrek 2025 enflasyonu yüksek olacak. Kamuda harcama disiplini gelmezse/kısıtlı gelirse sene sonu enf beklentisi yine yukarı çekilecek. Faiz indirimi erken kesilecek. + — Güldem Atabay -Ekonomist/Yazar (@guldematabay) January 23, 2025





“İNDİRİMLER DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Doç.Dr. Derya Hekim, “Evet beklenildiği üzere 250 baz puan indirim geldi. Metin dengeli, olumlu tarafları da riskleri de sıralamış. Gelecek toplantılarda ise belirli bir reel faiz korunarak indirimler devam edecek gibi görünüyor” yorumunu yaptı.

Evet beklenildiği üzere 250 baz puan indirim geldi.

Metin dengeli, olumlu tarafları da riskleri de sıralamış.

Gelecek toplantılarda ise belirli bir reel faiz korunarak indirimler devam edecek gibi görünüyor. — deryahekim, assoc. prof. (@drderyahekim) January 23, 2025

"HER TOPLANTIDA 250 BAZ PUAN İNDİRİM OLUR"

Gökhan Uskuay, “TCMB enflasyonun belini kırdığını, iyileşmenin ve beklentilerin göze çarptığını ima etmiş. Rehavete ve gereksiz çoşku olmaması için biraz temkinliliğe yer vermiş. Yıl sonuna kadar her toplantıda 250 baz puan indirim olur. Piyasa içinde oldukça hayırlı bir metindir” yorumunu yaptı.

TCMB enflasyonun belini kırdığını, iyileşmenin ve beklentilerin göze çarptığını ima etmiş.

Rehavete ve gereksiz çoşku olmaması için biraz temkinliliğe yer vermiş.

Yıl sonuna kadar her toplantıda 250 baz puan indirim olur.

Piyasa içinde oldukça hayırlı bir metindir. https://t.co/dBiUvBPlqc — Gökhan Uskuay (@guskuay) January 23, 2025

"TEMKİNLİ OLUNMALI"

Prof. Dr. Mehmet Şişman, “Tahmin ettiğimiz gibi TCMB faizi makul bir seviyede (250 baz puan) düşürdü. Bundan sonrası, giderek reel faizin gidişatını belirleyecek. Çok dikkatli ve temkinli olunmalı. Özellikle önümüzdeki 3 ay” dedi.

Tahmin ettiğimiz gibi tcmb faizi mâkul bir seviyede (250 baz puan) düşürdü. Bundan sonrası, giderek reel faizin gidişatını belirleyecek. Çok dikkatli ve temkinli olunmalı. Özellikle önümüzdeki 3 ay.. — Mehmet Şişman,Prof.Dr. (@iktisadiprof) January 23, 2025

"FAİZ PATİKASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRMÜYORUM"

Banu Kıvcı Tokalı, “TCMB ’den faiz kararı beklendiği gibi 250bps indirim. Ancak faiz notunda, kısa vadeli hareketler yerine orta vadeli dengeler öne çıkarılıyor. Ocak enflasyonu da öngörüler paralelinde artışa işaret ediyor. Faiz patikasında değişiklik öngörmüyorum: 'her toplantıda indirim'” dedi.

#TCMB ’den #faiz kararı beklendiği gibi 250bps indirim.

Ancak faiz notunda, kısa vadeli hareketler yerine orta vadeli dengeler öne çıkarılıyor. Ocak enflasyonu da öngörüler paralelinde artışa işaret ediyor. Faiz patikasında değişiklik öngörmüyorum: 'her toplantıda indirim' — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) January 23, 2025

"GERİ VİTES KESİNLEŞMİŞTİR"

Prof. Dr. Emre Alkin de her yorumunda olduğu gibi tek cümle ile düşüncesini özetledi:

“Geri vites kesinleşmiştir.”