TCMB'nin TL depo alım ihalesine 329 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 329 milyar 87 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 14:15
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 329 milyar liralık teklif
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TCMB'nin bugün açtığı 300 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 299 milyar 999 milyon 500 bin lira oldu. İhaleye, 329 milyar 87 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 48,2, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,88 olarak ilan edildi.


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