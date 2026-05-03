Tedavüldeki sayısı 4.1 milyar adedi geçerken payı da yüzde 61.2’ye yükseldi: 200 TL ‘işgali’ yayılıyor

Son yıllarda eriyen alım gücünün ve değeri düşen TL’nin sembolü haline gelen 200 TL’lik banknot (kâğıt para), Nisan 2026 sonu itibarıyla iki önemli eşiği aştı.

Merkez Bankası’nın güncel verilerine göre Nisan 2026 sonu itibarıyla tedavüldeki kâğıt para sayısı, önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 3, Nisan 2025’e (yıllık) kıyasla yüzde 15.5 artışla 6 milyar 753 milyon adedi geçti. İki yıllık artış da yüzde 46.7 oldu. Yine nisan sonu itibarıyla 200 TL’nin sayısı ise aylıkta yüzde 5.3, yıllıkta yüzde 27.2 ve iki yılda yüzde 117.4 artışla 4 milyar 130 milyon adede ulaştı ve ilk kez 4 milyar adet sınırını aştı. Buna göre 200 TL’nin toplam kâğıt para içindeki payı da ilk kez yüzde 60’ı aşarak yüzde 61.2’ye yükseldi. Bu pay bir yıl önce yüzde 55.5, iki yıl önce yüzde 41.3’tü.

TUTARDA YÜZDE 88

Bunun yanında tutar bazındaki payı ise yüzde 88’e (826 milyar TL) ulaştı. Bu pay bir yıl önce yüzde 84.1, iki yıl önce yüzde 73.2 idi. Ayrıca Türkiye’nin en büyük kâğıt parası olarak ilk tedavüle verildiği yıl olan 2009’da Merkez Bankası’nın yıllık ortalama dolar kuruyla 129 dolara denk gelen 200 TL, bankanın 30 Nisan’da açıkladığı kurla bugün ancak 4.44 dolar ediyor.

Öte yandan tedavüldeki diğer kâğıt paraların güncel durumuna bakıldığında, 200 TL’den sonra adet bazında ikinci sırada 100 TL bulunuyor. Bu paranın toplamdaki payı yüzde 12.4 düzeyinde. Bu kâğıt parayı da yüzde 9.4 payla 10 TL, yüzde 8.3 payla 5 TL, yüzde 4.9 payla 20 TL ve yüzde 3.9 payla 50 TL’lik kâğıt paralar izliyor.