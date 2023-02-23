Tedbirlerle açılan borsada yabancı alımı sınırlı kaldı

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:09

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 16:09

TCMB'nin yayımladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 17 Şubat haftasında 9,2 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Önceki üç haftada 245,5 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleşmişti.

Yabancılar 17 Şubat haftasında Borsaya ilgi göstermedi. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşik kişiler 3 haftalık hisse alım serisini dördüncü haftaya taşırken gerçekleşen alım miktarı zayıf kaldı.

27 OCAK HAFTASINDA BAŞLAYAN SERİSİ ŞUBATTA DA SÜRDÜ



Yabancılar 27 Ocak haftasında başlayan serisini 17 Şubat haftasında da sürdürdü.

TCMB’nin yayımladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri verilerine göre yurt dışı yerleşik kişiler 17 Şubat haftasını 9,2 milyon dolarlık hisse alımıyla tamamladı.

Buna göre yabancılar 27 Ocak’ta 22,9 milyon dolar, 3 Şubat haftasında 92,1 milyon dolar, 10 Şubat haftasında ise 130,5 milyon dolarlık hisse alımı yapmıştı.

Tahvil tarafında ise 38,7 milyon dolarlık satış gerçekleştiği gözlendi.