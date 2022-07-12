TEİAŞ ile özel şirketler arasında ödeme krizi

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, özelleştirmelerin ve alınan yanlış kararların enerji sektörünü büyük bir ödeme çıkmazına soktuğunu açıkladı. Akın, özel dağıtım şirketlerinin iletim bedeli ödemelerini Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) yapamadığını, TEİAŞ’ın da kapasite destek mekanizması kapsamındaki ödemeleri “finansal sıkışıklık yarattığı gerekçesiyle” şirketlere gerçekleştiremediğini bildirdi.

AKP’nin enerji alanında uyguladığı yanlış politikaların fahiş oranda yükselen faturaların yanı sıra enerji sektöründe büyük bir batak yarattığına işaret eden CHP’li Akın, Türkiye’de bugün elektrik dağıtımının tamamının, üretimin de yaklaşık yüzde 85’inin özel olduğunu hatırlatarak, devletin destekleme ödemelerini Şubat 2022’den bu yana yapamadığını bu tutarın yaklaşık 1 milyar lira civarında olduğunu belirtti.

"17 ŞİRKET ÖDEYEMEDİ"

Akın, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin 17’sinin iletim bedeli ödemesini yapmadığının belirtildiğini de söyleyerek, “Bu tutarın da yaklaşık 6 milyar lira olduğu ifade edilmektedir. İktidarın aldığı bu kararlar nedeniyle ne faturalar düşüyor ne de sektör Türkiye’de arz güvenliğini sağlayacak bir yapıya kavuşuyor” dedi.