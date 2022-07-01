TEİS Başkanı Nurten Saydan: 'Bütün yük bez kullanan hastası olan vatandaşın sırtına binecektir'

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:08

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, SGK’nın hasta bezi ücretini doğrudan hastaya ödemeye başlaması üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Saydan, şunları kaydetti:

“BÜTÜN YÜK, BEZ KULLANAN HASTASI OLAN VATANDAŞIN SIRTINA BİNECEK”

“1 Haziran 2022 tarihli ve 31853 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınlanarak, SGK hasta alt bezi kullananlar için bugünden (1 Temmuz) itibaren aylık ücret ödeyeceği duyuruldu. SGK, mevcut uygulamada bezin bir tanesinin 1,88 TL’sini karşılıyordu. Kurum tarafından karşılanan hasta bezi sayısı ise bir aylık 120 adet olarak belirlenmişti. SGK’nın eczanelerimize ödediği ücret, KDV hariç 225,60 TL, KDV dahil 243,65 TL’dir. SGK, bugünden itibaren bu ücreti hastanın maaşına yansıtacak. Zaten güncel bez fiyatlarına göre çok yetersiz olan bu ücretin artırılması beklenirken fiyatta güncelleme yapılmadan hayata geçecek yeni düzenleme ile bütün yük, bez kullanan hastası olan vatandaşın sırtına binecektir.

“HASTA ALT BEZLERİNİ YİNE ECZANELERİMİZDEN, AMA ÜCRETLİ OLARAK TEMİN EDEBİLECEKLER”

Uygulama öncesi dönemde eczanelere reçete ve raporları ile başvuran hastaların iki aylık hasta altı bezleri, eczaneler tarafından temin edilerek SGK’ya fatura edilmekte ve bedelleri eczanelere kurum tarafından ödenmekteydi. Uygulamayla birlikte vatandaşlarımız, bugünden (1 Temmuz) itibaren, SGK’nın ödediği bir aylık ödemeye istinaden hasta alt bezlerini yine eczanelerimizden, ama ücretli olarak temin edebileceklerdir.”