SGK'yı 23,9 milyon TL zarara uğratılması operasyonundan 26 kişi adliyeye sevk edildi

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:53

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt faaliyetleri çerçevesinde "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada 6 gün önce Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında örgüt lideri, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının da yer aldığı 198 şüpheliden Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1, Mersin'de 2 olmak üzere toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 gün önce yapılan eş zamanlı operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişi polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak ve doküman ile 1 adet pompalı tüfeğe el konuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin kendi adlarına, yakınları adına veya üçüncü şahıslar adına şirket tescilleri yaptırdıkları, şirketlerde yüksek ücretli çalışan olarak SGK’ya işbaşı bildiriminde bulundukları, şahıslara temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK’dan usulsüz ödeme aldıkları ortaya çıktı. 19 ilde 57 kişi adına tescilli 141 adet şirket tescilinin yapıldığı, 161 kişinin alınan 529 adet sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtıkları belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde 6 gündür gözaltında bulunan 49 kişiden aralarında aile hekiminin de bulunduğu 26 kişi sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 23 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam etiği öğrenildi.



