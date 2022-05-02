Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:06
Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya zam geldiğini açıkladı. 

Gelen zammı paylaşan Aybaş, ithal bira çeşitlerinin yeni fiyatlarını duyurdu. 


Tekel bayisi

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