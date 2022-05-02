Tekel Bayileri Platformu Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya zam geldiğini açıkladı.
Gelen zammı paylaşan Aybaş, ithal bira çeşitlerinin yeni fiyatlarını duyurdu.
ZAM!!Bira ?? sever dostlar Sizlere üzücü haberim var Çoğunluğu ithal olan bira ?? çeşitlerine zam geldi. Bira ve Şarap ?? bir zamanlar en ucuz içkiydi çok değil 1/2 sene önceye kadar öyleydi .Bir kültür zamlarla yok ediliyor Zamlarla yasaklanıyor.Zıkkım için diyen Vatan hayinidir pic.twitter.com/U4NXmnVf8F— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) May 1, 2022
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