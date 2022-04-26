Tekel bayi örgütleri Cumhuriyet'e açıkladı: Alkole ‘maliyet’ zammı kapıda
Fiyatı her geçen gün artan alkollü ürünlere bir zam daha geliyor. Tekel Bayileri, Ramazan Bayramı’nın ardından rakı grubunda yüzde 15’lik bir zam geleceğini duyurdu. Zammın diğer ürünlere de yansıyacağını söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada “Bizim satışlarımız düşüyor, halk kaçak alkole yöneliyor” dedi.
Alkollü içkiye gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.
Ramazan Bayramı’nın ardından Yeni Rakı Mey Grubu’nun zamlı tarifeye geçeceğini duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği başkanı Erol Dündar, “5 ya da 6 Mayıs’ta ortalama yüzde 15 zamlı liste yayımlayacaklar. Pazarda en büyük paya sahip firma bu oranları açıklayacak. Ardından diğer markaların da zam açıklamaları gelecektir” dedi.
" ZAMLAR HEM HALKI KAÇAK ALKOLE YÖNLENDİRİYOR"
Bu zamların maliyet sebebiyle yapıldığını söyleyen Dündar, şöyle konuştu:
“Bunun üstüne Haziran-Temmuz gibi bir de ÖTV zammı gelecek diye duyuyoruz. Umarız bu zamların önü alınır artık. Çünkü bu zamlar hem halkı kaçak alkole yönlendiriyor hem de küçük esnafın iş kaybına neden oluyor. Kaçak alkol de devletin vergi kaybının yanı sıra bir halk sağlığı sorunu da yaratıyor”
Geçtiğimiz haftalarda şarap grubuna ortalama yüzde 20 zam geldiğini söyleyen Tekel Bayiler Platformu İstanbul yöneticisi Önder Tabakçı ise, “Bu zam Mayısta uygulanmaya başlanacak. Aynı tarihlerde diğer alkol gruplarında da bir zam bekliyoruz. Çünkü enflasyon malum, firmalar maliyet artışlarına dayanamıyorlar” dedi.
Video Haberler
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
- Sıkıyönetim altındaki Odessa’da komutanlar nikah kıydı
- Ferit Şenyaşar: 'Hâlâ ölümle tehdit ediliyoruz!'
- Öldürdü, intihar ettiğini söyledi!
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
- Maske ile ilgili karar verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- Karar sonrası Cem Yılmaz'dan 'Gezi' paylaşımı
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma