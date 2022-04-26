Tekel bayi örgütleri Cumhuriyet'e açıkladı: Alkole ‘maliyet’ zammı kapıda

26 Nisan 2022 Salı, 18:00

Alkollü içkiye gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

Ramazan Bayramı’nın ardından Yeni Rakı Mey Grubu’nun zamlı tarifeye geçeceğini duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği başkanı Erol Dündar, “5 ya da 6 Mayıs’ta ortalama yüzde 15 zamlı liste yayımlayacaklar. Pazarda en büyük paya sahip firma bu oranları açıklayacak. Ardından diğer markaların da zam açıklamaları gelecektir” dedi.

" ZAMLAR HEM HALKI KAÇAK ALKOLE YÖNLENDİRİYOR"

Bu zamların maliyet sebebiyle yapıldığını söyleyen Dündar, şöyle konuştu:

“Bunun üstüne Haziran-Temmuz gibi bir de ÖTV zammı gelecek diye duyuyoruz. Umarız bu zamların önü alınır artık. Çünkü bu zamlar hem halkı kaçak alkole yönlendiriyor hem de küçük esnafın iş kaybına neden oluyor. Kaçak alkol de devletin vergi kaybının yanı sıra bir halk sağlığı sorunu da yaratıyor”

Geçtiğimiz haftalarda şarap grubuna ortalama yüzde 20 zam geldiğini söyleyen Tekel Bayiler Platformu İstanbul yöneticisi Önder Tabakçı ise, “Bu zam Mayısta uygulanmaya başlanacak. Aynı tarihlerde diğer alkol gruplarında da bir zam bekliyoruz. Çünkü enflasyon malum, firmalar maliyet artışlarına dayanamıyorlar” dedi.