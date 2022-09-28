Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: Alkolde yeni zam

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir gruba zam geldiğini duyurarak zam listesini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 22:18
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: Alkolde yeni zam
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir grupta yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu.

Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zam geldi yine. Mey zammı listesi geldi. PDF olduğu için net değil. Ülkemize hayırlı olsun bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" ifadelerini kullandı.

Aybaş'ın paylaşımı şu şekilde:

İşte zamlı fiyatlar:


Özgür Aybaş Alkol alkollü içecek zam

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