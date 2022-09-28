Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: Alkolde yeni zam
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir gruba zam geldiğini duyurarak zam listesini paylaştı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir grupta yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu.
Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zam geldi yine. Mey zammı listesi geldi. PDF olduğu için net değil. Ülkemize hayırlı olsun bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" ifadelerini kullandı.
Aybaş'ın paylaşımı şu şekilde:
????????!?Zam geldi yine Mey zammı listesi geldi PDF olduğu İçin net değil ülkemize hayırlı olsun bu zamlar normal zam değil yaşam tarzına müdahale zammıdır pic.twitter.com/LU6GLq9hqD— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) September 28, 2022
İşte zamlı fiyatlar:
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