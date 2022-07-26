Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan sigara grubuna zam açıklaması

26 Temmuz 2022 Salı, 12:24

Gıda, elektronik, akaryakıt gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ederken bir zam da sigaraya geldi. En son 4 temmuzda gelen sigara zammının ardından sosyal medyada zam iddialarını Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıklık getirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aybaş, "Böyle bir zam yoktur şimdilik bilginiz olsun sosyal medyada topic olmuş tabi bu gelmeyeceği anlamınada gelmez saçma sapan bir süreç yaşıyoruz zamları kanıksamayalım lütfen" dedi.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle: