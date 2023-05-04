Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir alkol grubuna zam geldi!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna yüksek zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir rakı grubuna yüzde 12 zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Dediğimiz gibi zam yağmuru devam ediyor” dedi.
Dündar zamlı listeyi paylaştı.
Dediğimiz gibi #zam yağmuru devam ediyor mey diğer adı ile yeni rakıya da #ZamGeldi pic.twitter.com/AbZyYC2KQH— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 4, 2023
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