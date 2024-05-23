Tekirdağ’da GDO skandalı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:23

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:05

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine göre, Ukrayna ve Rusya'dan gemilerle Tekirdağ’a getirilen GDO’lu mısırlar tarım il müdürlüğü laboratuvarlarında analiz edildi. Ancak analiz sonuçları değiştirildi. Mısırlar GDO’suz olarak rapor edildi. Skandal, tarım il müdürlüğünden yapılan ihbar ile ortaya çıktı. İhbar üzerine savcılık soruşturma başlatırken, bakanlık da müfettiş görevlendirdi. Tarım İl Müdürlüğü’nün de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Bu arada laboratuvarlarda görevli personelin “şifrelerimiz çalındı” savunmasını yaptığı belirtildi. Aygun, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti: “Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmalar tarafından yurt dışından gemilerle getirilen GDO’lu mısırın laboratuvarlarda normalleştirilerek, GDO’suz olarak rapor edildiği, bu yolla tonlarca mısırın iç piyasada tüketime sunulduğu iddiaları doğru mudur ? Bu iddialara karışan firma sayısı kaçtır ? Bakanlık tarafından konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve suç duyurusunda bulunulmuş mudur ? Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarında çalışan kişilerin bu konuda “şifrelerimiz çalınmıştır” savunmasını yaptığı doğru mudur ? Laboratuvar sonuçları nasıl değiştirilmektedir ? Bakanlığın, insan hayatına ilişkin böyle bir konuda güvenlik tedbiri almamasını nasıl açıklıyorsunuz ? GDO’lu mısır üreticileri ile çıkar pazarlığı yaparak, gıda güvenliğini riske atan kişileri yakalayıp, gerekli işlemleri başlatacak mısınız ? Bu konunun arkasında hangi odaklar varsa üzerine gidip, suçluların adalete teslim edilmesini sağlayacak mısınız ?”

‘LİMANLAR KALBURA DÖNDÜ’

Bu arada Aygun, konuyu Meclis Genel Kurulu’nda da dile getirdi. Aygun, tutanaklara da geçen şu konuşmayı yaptı:

“Sınırlarımız kalbura dönmüştü ama son günlerde gümrüklerde limanlarımızın da kalbura döndüğünü gördük. Tekirdağ’ımızda GDO’lu mısır skandalı yaşıyoruz. Türkiye’ye GDO’lu ürünlerin girmesi yasak olmasına rağmen, bakanlığın şifreleri ele geçirilerek ülkeye sokulduğu ve tonlarca ürün olan - sadece bir gemi değil - gemilerin Türkiye’ye girdiğini görüyoruz. Ben buradan Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıda bulunuyorum: Bir an evvel gerekli izlenimleri yaparak sorumluları bulmalarını ve nerelerde bu ürünlerin kullanıldığını tespit etmelerini, yine, tarım il müdürlüğümüzün ve yetkili organların Tekirdağ’daki bu skandala bir an evvel çözüm bulmalarını buradan ifade ediyorum.”