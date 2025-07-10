Teklif kabul edildi: En düşük emekli maaşı zamlandı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda en düşük emekli maaşının artırılmasını ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bazı değişiklikleri içeren torba yasa teklifi kabul edildi.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin ardından yasalaştı. Teklifin 6, 12, 13, 14 ve 17. maddeleri çıkarılırken, kalan maddeler kabul edildi.

TSK PERSONELİNE TERFİ VE HİZMET D ÜZENLEMES İ

Yasayla birlikte en düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Buna göre, korgeneral veya koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitülerinde komuta ve kurmay eğitiminin başarıyla tamamlanması şartı getirildi.

Zorunlu hizmet ihtiyaçları kapsamında, rütbesinde görevde kalması gereken muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 60’ı, yeterlik sıralamasında bir üst rütbeye yükselenlerin ardından gelmek kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşü ve Milli Savunma Bakanı’nın teklifiyle Yüksek Askeri Şura kararıyla bir yıl daha aynı rütbede görev yapabilecek.

Hizmet gerekçesiyle gerekli görülen durumlarda, aynı prosedür izlenerek bu sayı 75’e kadar artırılabilecek.

KUVVET KOMUTANLARININ YAŞ HADDİ ARTIRILDI

Yeni düzenlemeye göre, kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67’ye yükseltildi. Ayrıca, bu kişilerin yaş haddinin Cumhurbaşkanı tarafından her yıl birer yıl uzatılarak 72’ye kadar çıkarılabilmesine olanak tanındı.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral olan muharip sınıf personel için ise korgeneral ve koramiralliğe terfide kuvvet harp enstitüsü eğitimi şartı aranmayacak. Bu kişiler harp akademileri eğitimini tamamlamışlarsa, ilgili öğrenimi başarıyla bitirmiş sayılacaklar.

TURİZM TESİSLERİNE İŞLETME D ÜZENLEMES İ

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda Turizmi Teşvik Kanunu’nda da değişikliğe gidildi. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ücretsiz giriş sağladığı günübirlik tesisler yalnızca Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya en az yüzde 45 sermaye ortağı olduğu şirketler tarafından işletilecek. Bu tesislerin üçüncü kişilere devri ya da işlettirilmesi mümkün olmayacak.

TUR İZM ÇALI ŞANLARINA HAFTA TATİLİ ESNEKLİĞİ

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak hafta tatili uygulamasında esnekliğe gidildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personelin hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayıyla hak edilen günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilecek.

Bu durumda, hafta tatilinde yapılan çalışmanın günlük normal mesaiye denk gelen kısmı fazla mesaiye dahil edilmeyecek. İşçi, verdiği onayı geri çekmek isterse bunu 30 gün önceden yazılı olarak işverene bildirmekle yükümlü olacak.