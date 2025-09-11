Teknoloji devleri arasında 300 milyar dolarlık tarihi anlaşma!

Yapay zekâ alanında çarpıcı bir iş birliği gerçekleşti. OpenAI, bulut bilişim devi Oracle ile 300 milyar dolar değerinde, beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Anlaşma, küresel ölçekte yapay zekâ veri merkezleri için harcamaların ulaştığı rekor seviyeleri gözler önüne seriyor.

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, Oracle, OpenAI’ye 4,5 gigawattlık bilgi işlem kapasitesi sağlayacak. Bu kapasite, yaklaşık dört milyon hanenin tükettiği elektrik veya iki Hoover Barajı’nın üreteceği enerjiye eş değer. Anlaşma, OpenAI’nin büyüyen operasyonları için gerekli enerji ve bilgi işlem gücünü karşılamayı hedefliyor.

ORACLE RAKİPLERİNE KARŞI AVANTAJ SAĞLADI

Anlaşma Oracle’a Microsoft Azure, Amazon Web Services ve Google Cloud gibi rakiplere karşı önemli bir üstünlük kazandırdı. Duyuru sonrası Oracle hisseleri yüzde 43’e kadar yükseldi, Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison’un serveti de bir günde 100 milyar dolar artarak yaklaşık 400 milyar dolara ulaştı.

YAPAY ZEKÂ MERKEZLERİ REKOR ENERJİ TÜKETECEK

Oracle’ın sağlayacağı kapasite, küresel yapay zekâ altyapısına olan talebin hızla arttığını gösteriyor. Şirket hisselerindeki sert yükseliş, gelecekteki gelir beklentilerinin büyüklüğünü de ortaya koyuyor.

OPENAI İÇİN RİSKLER SÜRÜYOR

Yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde eden OpenAI, anlaşma kapsamında yıllık ortalama 60 milyar dolar ödeme yapacak. Uzmanlar, bu durumun şirketin en az 2029’a kadar kâr elde etmesini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

MİCROSOFT TEKELİNİN KIRILMASI

OpenAI, bugüne kadar Microsoft altyapısına bağımlıydı. Oracle anlaşmasıyla yapay zekâ pazarındaki güç dengesi değişiyor ve rekabet artıyor.