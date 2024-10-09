Teknoloji milyardeleri arsa yatırımlarını artırıyor: İstanbul'un beşte biri büyüklüğünde!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:50

Güncelleme: 09.10.2024 - 14:50

Teknoloji milyarderlerinden Bill Gates, ABD'nin en büyük özel tarım arazisi sahibi olurken, Jeff Bezos da son yıllarda yaptığı alımlarla ülkedeki en büyük arazi sahipleri arasında 25. sırada yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Land Report dergisinin "İlk 100 Arsa Sahibi Raporu"na göre teknoloji sektöründeki milyarderlerin son yıllarda yaptığı toprak yatırımları giderek artış gösteriyor.

BEZOS EN FAZLA TOPRAĞA SAHİP

Teknoloji şirketleri arasında en fazla araziye sahip olan isim Amazon'un kurucusu Jeff Bezos. Bezos, 420 bin akre (yaklaşık 1,7 milyon dönüm) arazisiyle listede 25. sırada bulunuyor. İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 5 bin 461 kilometrekare (5,4 milyon dönüm) olduğu göz önüne alındığında, Bezos'un ABD'deki arazisinin İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık üçte biri kadar olduğu görülüyor.

GATES EN BÜYÜK TARIM ARAZİSİ SAHİBİ

Microsoft'un Kurucu Ortağı Bill Gates ise listede 41. sırada yer alıyor ve ABD'de toplam 270 bin akre (yaklaşık 1 milyon 92 bin dönüm) araziye sahip. Gates'in arazisi, İstanbul'un yaklaşık beşte biri büyüklüğünde. Rapora göre, Gates, 17 eyalete yayılmış yaklaşık 1 milyon dönümlük verimli tarım arazisiyle ABD'nin en büyük özel tarım arazisi sahibi olarak biliniyor. Gates, "Neden bu kadar çok tarım arazisi satın alıyorsun?" sorusuna verdiği cevapta, "ABD'deki tarım arazilerinin sadece 4 binde 1'ine sahibim. Bu arazileri daha üretken hale getirmek ve daha fazla iş imkanı oluşturmak için alıyorum" demiştir.

LİSTENİN İLK BEŞ SIRASI

"İlk 100 Arsa Sahibi Raporu"na göre, ilk sırada Emmerson ailesi bulunuyor. Bu aile, ABD'de kereste, yenilenebilir enerji ve tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor ve 2,4 milyon akre (9,7 milyon dönüm) arazisi var. Bu miktar, İstanbul'un 1,8 katı büyüklüğünde. İkinci sırada 2,2 milyon akre (8,9 milyon dönüm) ile John Malone, üçüncü sırada 2 milyon akre (8,09 milyon dönüm) ile Ted Turner, dördüncü sırada 1,7 milyon akre (6,8 milyon dönüm) ile Stan Kroenke ve beşinci sırada 1,6 milyon akre (6,4 milyon dönüm) ile Reed ailesi yer alıyor.