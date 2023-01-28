Teknoloji şirketi 2022 finansal sonuçlarını açıkladı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 07:00

LG Electronics Inc. (LG), 2022 yılına ait konsolide gelirinin 83,5 trilyon KRW ve faaliyet kârının ise 3,6 trilyon KRW olduğunu duyurdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında LG, 2021'de ulaştığı 70 trilyon KRW tutarını yüzde 12,9 artırdı ve tarihinde ilk kez 80 trilyon KRW'yi aşarak şimdiye kadarki en yüksek yıllık gelirini elde etti.

Üst üste yedinci yılda, LG Beyaz Eşya iş birimi bir önceki yıla göre (YoY) büyüme oranını önemli ölçüde artırdı. LG'nin Araç Bileşenleri Çözümleri biriminin 2022'deki yükselişi otomotiv endüstrisindeki istikrarlı gelişmeleri yansıtırken, bu iş biriminin geliri ilk kez LG'nin toplam gelirinin yüzde 10'unu aştı.

BIR ÖNCEKI YILA GÖRE YÜZDE 10.3 ARTIRDI

LG Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi, LG Styler çamaşır bakım sistemleri, hepsi bir arada WashTower çamaşır yıkama merkezleri ve Craft Ice özellikli LG InstaView buzdolapları gibi cihazları içeren şirketin premium odaklı stratejisinin bir sonucu olarak, 2022 gelirini bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artırdı.

Artan pazarlama yatırımları ve yüksek lojistik maliyetleri nedeniyle 2022 yılının tamamında işletme kârı bir önceki yıla göre 1,1 trilyon KRW daha düşük gerçekleşti.

Buna ek olarak şirket, yurt dışı pazarlarda güncellenebilir beyaz eşya ürün gamını genişleterek akıllı ev ekosistemlerinin genişlemesini hızlandıracak.

LG Ev Eğlence Şirketi 2022 yılında 15,7 trilyon KRW gelir ve 5,4 milyar KRW faaliyet kârı elde ettiğini açıkladı. Küresel TV talebindeki düşüş 2021 yılına kıyasla gelir ve faaliyet kârını etkilemiş olsa da şirketin LG'nin Smart TV platformuna dayalı içerik ve hizmet birimi 2018'den bu yana on kat büyüdü.