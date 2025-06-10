Tekstil ve hazır giyimde alarm: Yüz binler işsiz kalabilir!

Türkiye ekonomisinin önemli istihdam ve ihracat kalemlerinden tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ciddi bir gerileme yaşanıyor. Bu yılın ilk üç ayında binlerce firma kapanırken on binlerce çalışan işsiz kaldı. 2022 sonundan bu yana iflas eden firma sayısı 7 bini aşarken, iş kaybı 300 bini buldu. Son 2.5 yılda her dört çalışandan biri işinden oldu. Sektör temsilcileri destek sağlanmazsa, yıl sonunda istihdam kaybının 140 bini aşabileceğini vurguluyor. Üretim maliyetlerindeki artış, döviz kurlarındaki baskı ve ihracat ile iç pazar talebindeki daralma, bu iki sektörde kan kaybının temel nedenleri arasında yer alıyor.

İSTİHDAM VE İHRACATTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

2022 sonunda tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki istihdam 1 milyon 222 binken, 2025 Mart ayında 923 bine geriledi. 2023’ten itibaren yaşanan daralma hızlandı. Ana ihracat pazarlarındaki durgunluk ve iç pazardaki ekonomi önlemleri kapasite düşüşü, iflas ve işten çıkarmaları artırdı. 31 Mayıs 2025 itibarıyla tekstilde 283 firma konkordato kararı aldı ve sektör konkordato riski en yüksek ikinci alan olarak kayda geçti. Hazır giyimde ise 79 firma bu süreçte konkordato için başvuruda bulundu.

İHRACATTA DARALMA VE RİSKLER

Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre İhracatta da zayıflama sürüyor. 2025’in ilk 5 ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 6,3 azalarak 6,9 milyar dolara düştü. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise sadece yüzde 1,9 artış göstererek 4 milyar dolarda kaldı.

SEKTÖR TEMSİLCİSİNDEN UYARI

Sektör temsilcilerinden Şeref Fayat, sektörün benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Fayat, “Her cepheden sıkıntı yaşıyoruz. İhracatın büyümeye katkısı kalmadı” dedi. Kurlardaki artışın enflasyonun gerisinde kaldığını vurgulayan Fayat, “Böyle bir ortamda ayakta durmak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisi ve ihracatı zor bir dönemden geçerken, destek sağlanmadığı takdirde iş kayıplarının artacağı uyarısında bulundu.