Telekom operatörlerinden açıklama: 'Enerji tedarik sorunları iletişimi etkiliyor'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:07

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 09:07

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) deprem bölgesinde yaşanan iletişim sorunları ve bunların giderilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Deprem bölgesindeki vatandaşların iletişim ihtiyacını karşılamanın en büyük öncelik görüldüğü belirtilen açıklamada üye operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un yanında ilgili bakanlıklarla işbirliği halinde çalışmalara aralıksız devam edildiği kaydedildi.

2 BIN 451 BAZ İSTASYONU DEVRE DIŞI



m-TOD bölgede enerji kesintilerinin iletişimi de etkilediğini, dağıtım şirketleri tarafından bölgeye elektrik verilememesinden dolayı baz istasyonları için gerekli enerjinin jeneratörlerle sağlanmasını mecbur kıldığını belirtti. Açıklamada enerji ihtiyacının karşılanması için operatörler tarafından bölgeye hızla 3 bin 485 jeneratörün sevk edildiği ve iletişimin seyyar enerji kaynakları ve bu kaynakların çalışması için gerekli olan enerji tedariki sayesinde sürdürülebildiğinden bazı aksaklıkların yaşanabildiğinin altı çizildi.

m-TOD enerji iletimi için onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini öte yandan deprem nedeniyle üç operatörün tamamının 10 ilde yer alan 8 bin 900 baz istasyonundan 2 bin 451 adedinin ciddi hasar alarak devre dışı kaldığı bilgisini verdi. Baz istasyonlarının onarım çalışmalarının devam ettiği ve bölgeye toplam 190 adet mobil baz istasyonu sevk edildiği ifade edildi.