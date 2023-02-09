Son Dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 4. gün: Can kaybında büyük artış (9 Şubat 2023)

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 07:43

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:55

6 Şubat günü sabaha karşı ve öğleden sonra Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 kenti vurdu. 9 saat arayla meydana gelen 2 depremin Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da yarattığı ağır yıkımla mücadele sürüyor.

Son resmi verilere göre, depremlerde 14 bin 351 kişi yurttaşımız yaşamını yitirdi, 63 bin 794 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremde toplam 6 bin 444 bina yıkıldı, yıkılanlarla birlikte toplam 11 bin 302 binaya ilişkin ise 'yıkıldı ihbarı' yapıldığı bildirildi. Şu ana kadar 1.117 artçı deprem meydana geldi.

Enkaz altında kalan yurttaşları arama-kurtarma çalışmalarında zamanla yarış sürüyor. Bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

13.56: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Cengizler Caddesi üzerinde bulunan Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalan 7 yaşındaki Mehmet Beşir, 81 saat sonra deprem enkazından sağ çıkarıldı.

14.22: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 351'e yükseldiğini bildirdi. Oktay, yaralı sayısını ise 63 bin 794 olarak açıkladı.

13.23: Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e, yaralıların sayısının 63 bin 794'e yükseldiğini açıkladı.

12.36: AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir" denildi.

11.50: Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

11.41: EGM'den yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildi. 31 şahıs gözaltına alındı, 9'u tutuklandı" denildi.

11.10: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, Mezbahane Caddesi'ndeki Zaman Apartmanı enkazından 78 saat sonra, Güngören Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

11.03: AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir" denildi.

10.13: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla deprem bölgesine görevlendirilen savcı sayısı 206’ya ulaştı.

09.28: AFAD'ın açıkladığı son bilgilere göre, 12 bin 873 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 62 bin 937 oldu.

08.59: Kahramanmaraş'ta depremden 70 saat sonra, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Yeşilada Apartmanı enkazında 22 yaşındaki Leyla Akçam, sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan ayakta çıkan Leyla, "Başım dönüyor" diyerek annesini sordu.

07.48: Gaziantep'te Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

07.07: Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı.

05.58: Adana ve Kahramanmaraş'tan hareket eden 2 askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 83 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

05.29: Diyarbakır’da 8 katlı Yoldaş Apartmanı’nda ses alınması üzerine başlatılan kurtarma çalışmasında Yazgül Çaçan, depremin 72’nci saatinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

04.03: Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra sağ kurtarıldı.

04.00: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden, Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinde bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun, yangın çıkartarak firar girişiminde bulunduğu açıklandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle firar girişimi engellenirken, çıkan olaylarda yaralanan 12 adli hükümlü ve tutukludan 3'ü hayatını kaybetti.

03.00: AFAD'ın açıklamasına göre, 12 bin 391 yurttaşımız hayatını kaybederken, 62 bin 914 kişi ise yaralı.

DÜN NELER YAŞANDI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün deprem bölgesindeydi. Erdoğan'ın aracına bineceği sırada, bir depremzedeyle konuşması ise dikkat çekmişti. Erdoğan depremzedeye, "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın daha sonra yaptığı ikinci açıklama ise tepkileri çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı, "Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da bir asker, jandarma göremedik gibi iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına meze yaptırmayız" diye konuşmuştu.

Dün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamasının büyük bir bölümününde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediyelerin çalışmalarını hedef aldı. Oktay şunları kaydetti:

"İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Konteynerlerin bulunduğu alanda yangın. Yanıcı maddeler olduğu için yangın şiddetleniyor. Karadan ve havadan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bunlar ikincil afetlerdir. Deniz Kuveetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ilgili kuruluşlar karadan müdahale ediyorlar. İtfaiye ekiplerimizi de buraya davet ediyoruz. Bir an önce bu yangın sönsün diye. Bunlardan sadece bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Bunu davet eden de biziz, oraya alan da biziz. Bunun dışında zaten 40 araçla müdahale edilen bir yangındı. Bunların yarısından fazlası da Adana Orman Müdürlüğü'nün araçları. Orada aracın fotoğrafını çekip hem de drone ile çekip ondan sonra da biz yangını söndürdük diye meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuz olamaz."

TWİTTER'A ERİŞİM SORUNU

Oktay Twitter'a erişim sorunuyla ilgili bir soruya da cevap vermekten kaçındı. Oktay yanıt olarak, "Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı" dedi.