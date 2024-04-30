Temassız kartlarda şifresiz işlem limitinde değişiklik

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:19
Temassız kartlarda şifresiz işlem limitinde değişiklik
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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi. 

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak. 


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