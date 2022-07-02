Temassız ödemede yeni dönem başladı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:00

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) açıklamasına göre, artık temassız ödemeler 750 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık daha yüksek tutarlı ödemeleri de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimini de beraberinde getiriyor.

BKM verilerine göre, cüzdanlardaki her 5 kredi kartından 4’ü temassız özelliği taşıyor. Bu verinin alışverişlere de yansıdığı gözlemleniyor. Buna göre yüz yüze yapılan her 10 kredi kartı işleminden yaklaşık 7'si temassız olarak gerçekleşiyor.

Ayrıca Mayıs 2022 verilerine göre her 5 iş yerinin 4'ünde temassız ödeme kabul edilebiliyor.

Sadece kartlarla değil, mobil cihazlarla yapılan temassız işlem adedinde de artış gözlemleniyor. BKM verileri 2022 yılının ilk 5 ayında 12 milyon adet mobil temassız işlem yapıldığını, bu rakamın geçen senenin aynı dönemine göre 2 kat arttığını gösteriyor. Bu yılın başından bu yana mobil cihazlarla temassız olarak yapılan alışveriş tutarının ise 1,3 milyar TL'yi geçtiği görülüyor.