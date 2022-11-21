Temizlik ürünleri üreticilerinden KDV çağrısı
Temizlik ürünleri üreticileri, girdi maliyetlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülme çağrısı yaptı. Üreticiler, maliyet artışlarından dolayı birikimlerini harcamaya başladıklarını belirtti.
Temizlik ürünlerinde geçen nisan ayında KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülse de üretim aşamasında girdi maliyetlerinde yüzde 18 KDV uygulaması devam ediyor. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği’nin Başkanı İmer Özer KDV uygulamasının eşitsizlik yarattığını belirterek her ay yüzde 10 alacakları biriktiğini aktardı.
SERMAYEMİZ ERİYOR
Özer, “KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesiyle bu sektördeki bizim gibi üreticiler girdi maliyetlerini yüzde 18 KDV ile alıp ürünlerini yüzde 8 KDV ile satıyorlar. Bu da her ay yüzde 10’luk KDV alacağının birikmesine neden oluyor. KDV’lerin iadesi de 1 yıl sonra Mart ayında gerçekleşiyor. Paranın bu kadar değerli olduğu bir ortamda 1 yıl boyunca Türk Lirası bazında bu alacaklarımızın birikmesi sermayemizin tükenmesine ve erimesine neden oluyor.” ifadelerini kullandı.
Sektör temsilcilerinin sürdürülebilir üretimini desteklemek için önlem alınması gerektiği çağrısında bulunan Başkan Özer, “Gıda sektöründe olduğu gibi bu ürün sektöründe de KDV ödemelerinin ilk etapta 6 ayda bir yapılması, uzun vadede ise kesinlikle çıkan ürünlerin KDV’sinin yüzde 8 olduğu gibi giren ürünlerin KDV’sinin de yüzde 8 olması gerektiğini düşünüyoruz” talebinde bulundu.
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